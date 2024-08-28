Аналитик Васильев: средний курс доллара осенью составит 91 рубль

С начала 2024 года курс рубля ослаб на 1% к доллару и на 2% к евро. В то же время российская валюта укрепилась на 6% к юаню. C 1 февраля курс рубля ослаб к валютам куда сильнее — на 21% к доллару и на 17% к евро, но укрепился на 1% к юаню. По данным «Финама», доллар и евро на межбанковском рынке сейчас стоят чуть выше 91 рубля и 102 рублей соответственно. Курс юаня на бирже составляет 11,67 рубля по данным на 14:39 мск 26 августа.