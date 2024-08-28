Жители Москвы и Санкт-Петербурга заинтересовались пермскими новостройками

— Пермь — активно развивающий город-миллионник, где созданы условия для получения технического образования и творческого развития, трудоустройства и ведения бизнеса. Регион известен своими фестивалями и мероприятиями, на которые приезжают туристы со всех уголков страны. Все это повышает узнаваемость края и интерес потенциальных инвесторов. Со своей стороны, мы активно развиваем телеком-инфраструктуру. По данным экспертов международной компании в Перми медианная скорость скачивания по итогам первого полугодия 2024 года составила 33 Мбит/с, что выше, чем в целом по России, — отмечает директор МегаФона в Пермском крае Андрей Шмалев.