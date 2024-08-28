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Страховые пенсии в Татарстане проиндексируют в феврале следующего года

Отделение СФР по Татарстану проиндексирует все страховые пенсии жителей республики с 1 февраля 2025 года.

Повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, по уровню выше, чем у неработающих пенсионеров.

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет производиться автоматически. Самостоятельно обращаться за этим не нужно.