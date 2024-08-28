Собянин: Городская программа помогает создавать рабочие места ближе к дому

В Москве продолжается реализация программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Уже построены новые школы, детские сады, музей и другие объекты. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
«Запустили программу в 2020 году, чтобы с помощью инвесторов строить социально и экономически важные объекты, а также создавать для москвичей рабочие места ближе к дому. Объем частных инвестиций в программу превысит два триллиона рублей. На эти деньги построят свыше 200 объектов», — отметил мэр Москвы.
В их числе 20 промышленных комплексов и 67 офисных центров, 17 логистических парков и шесть центров инноваций, 19 школ и 35 детских садов, 14 образовательных и четыре спортивных комплекса, две поликлиники и один музей.
После реализации всех проектов найти работу недалеко от дома смогут более 281 тысячи горожан.
22 объекта, включая восемь детских садов, шесть школ и три технопарка, уже готовы. Благодаря этому появилось около 10 тысяч новых рабочих мест.