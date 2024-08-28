Собянин: Городская программа помогает создавать рабочие места ближе к дому

«Запустили программу в 2020 году, чтобы с помощью инвесторов строить социально и экономически важные объекты, а также создавать для москвичей рабочие места ближе к дому. Объем частных инвестиций в программу превысит два триллиона рублей. На эти деньги построят свыше 200 объектов», — отметил мэр Москвы.