В Екатеринбурге намерены снести рыбацкие домики на Волчихинском водохранилище

«Водоканал» обратился в администрацию Верх-Исетского района с просьбой снести незаконные постройки в районе природоохранной зоны Волчихинского водохранилища", — сообщили в администрации района.
Отмечается, что рыбацкие домики нарушают природоохранную зону водоема, а также возведены там незаконно.
На данный момент документов по этому поводу нет, но по обращению «Водоканала» принято решение о сносе незаконных построек, сообщает «КП-Екатеринбург».
В настоящее время идет подготовка документации для начала ликвидации построек.
В столице Среднего Урала начали снос домов по улице Папанина. Ранее жителям домов предлагали продать комнаты и квартиры по заниженной стоимости. Споры привели к многочисленным судебным тяжбам.