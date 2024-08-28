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В Екатеринбурге намерены снести рыбацкие домики на Волчихинском водохранилище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа, ФедералПресс. В администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга решили снести рыбацкие домики на берегу Волчихинского водохранилища. По мнению властей, постройки возведены незаконно.

«Водоканал» обратился в администрацию Верх-Исетского района с просьбой снести незаконные постройки в районе природоохранной зоны Волчихинского водохранилища", — сообщили в администрации района.

Отмечается, что рыбацкие домики нарушают природоохранную зону водоема, а также возведены там незаконно.

На данный момент документов по этому поводу нет, но по обращению «Водоканала» принято решение о сносе незаконных построек, сообщает «КП-Екатеринбург».

В настоящее время идет подготовка документации для начала ликвидации построек.

В столице Среднего Урала начали снос домов по улице Папанина. Ранее жителям домов предлагали продать комнаты и квартиры по заниженной стоимости. Споры привели к многочисленным судебным тяжбам.

недвижимость