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Мэрия Екатеринбурга готовит площадку в центре города под новый микрорайон

В центре Екатеринбурга к 2034 году возведут новый микрорайон.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Екатеринбурга готовит площадку в центре города под новый микрорайон со школой. Его планируют возвести к 2034 году. Информация об этом опубликована на сайте администрации.

Микрорайон планируют строить в границах улиц Восточной — Челюскинцев. Проект межевания уже утвержден главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

— Постановляю: утвердить проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной, — говорится в документации.

Площадка пойдет под многоэтажную жилую застройку. Там планируют разместить парковку, детский сад и школу с начальным и средним образованием. Всего жилая площадь будет достигать 59,7 тысяч квадратных метров.

строительство