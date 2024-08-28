Мэрия Екатеринбурга готовит площадку в центре города под новый микрорайон со школой. Его планируют возвести к 2034 году. Информация об этом опубликована на сайте администрации.
Микрорайон планируют строить в границах улиц Восточной — Челюскинцев. Проект межевания уже утвержден главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.
— Постановляю: утвердить проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной, — говорится в документации.
Площадка пойдет под многоэтажную жилую застройку. Там планируют разместить парковку, детский сад и школу с начальным и средним образованием. Всего жилая площадь будет достигать 59,7 тысяч квадратных метров.