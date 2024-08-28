Челябинский завод оштрафован на 500 тыс. за желание получить доступ к коммерческой тайне конкурентов

Сообщается, что к административной ответственности привлечено ООО «Челябинский завод промышленных тракторов».
Предприятий признано виновным по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица).
«Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и привлечения юридического лица к ответственности послужили факты незаконной передачи генеральным директором ООО “Челябинский завод промышленных тракторов” денежных средств инженеру-электронику ООО “ИМСН” в размере 1 млн рублей за получение сведений, составляющих коммерческую тайну ООО “ДСТ-УРАЛ” и ООО “ИМСН”», — прокомментировали в областной прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу.