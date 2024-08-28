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Челябинский завод оштрафован на 500 тыс. за желание получить доступ к коммерческой тайне конкурентов

Челябинский завод оштрафован на 500 тыс. за желание получить доступ к коммерческой тайне конкурентов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что к административной ответственности привлечено ООО «Челябинский завод промышленных тракторов».

Предприятий признано виновным по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица).

«Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и привлечения юридического лица к ответственности послужили факты незаконной передачи генеральным директором ООО “Челябинский завод промышленных тракторов” денежных средств инженеру-электронику ООО “ИМСН” в размере 1 млн рублей за получение сведений, составляющих коммерческую тайну ООО “ДСТ-УРАЛ” и ООО “ИМСН”», — прокомментировали в областной прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу.

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