Омские дольщики массово обращаются за выплатами взамен квартиры

«Новый способ решения проблемы обманутых дольщиков оказался очень популярным: на сегодня 113 дольщиков изъявили желание получить единовременную выплату», — отметили в министерстве.
Глава омского Минстроя Александр Рашко, в свою очередь, рассказал, что сегодня новая мера поддержки обсуждалась с обманутыми дольщиками дома на Масленникова-Маяковского.
Мера господдержки была введена в августе 2024 года по решению губернатора Виталия Хоценко: дольщики могут получить сумму, потраченную на строительство квартир, из региональных средств, написав заявление. Чтобы претендовать на выплату, заявитель должен состоять в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.