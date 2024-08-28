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Омские дольщики массово обращаются за выплатами взамен квартиры

В Минстрое Омской области сообщили в среду, 28 августа 2024 года, что новый способ решения проблемы обманутых дольщиков оказался очень популярен — омичи стали массово обращаться за выплатами.

Источник: Freepik

«Новый способ решения проблемы обманутых дольщиков оказался очень популярным: на сегодня 113 дольщиков изъявили желание получить единовременную выплату», — отметили в министерстве.

Глава омского Минстроя Александр Рашко, в свою очередь, рассказал, что сегодня новая мера поддержки обсуждалась с обманутыми дольщиками дома на Масленникова-Маяковского.

Мера господдержки была введена в августе 2024 года по решению губернатора Виталия Хоценко: дольщики могут получить сумму, потраченную на строительство квартир, из региональных средств, написав заявление. Чтобы претендовать на выплату, заявитель должен состоять в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

недвижимость