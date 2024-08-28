Омские дольщики массово обращаются за выплатами взамен квартиры

Мера господдержки была введена в августе 2024 года по решению губернатора Виталия Хоценко: дольщики могут получить сумму, потраченную на строительство квартир, из региональных средств, написав заявление. Чтобы претендовать на выплату, заявитель должен состоять в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.