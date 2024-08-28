Новосибирские приставы оштрафовали банк за слишком частые звонки должникам

Как отметили в ведомстве, банк звонил еще 12 людям по 48 раз в день. «Рекорд» — 385 раз за месяц. При этом по закону организация не имеет права звонить клиентам более одного раза в сутки и восьми раз за месяц. Как выяснили приставы, клиентка банка, как и третьи лица, не давала согласие на взаимодействие с ней.