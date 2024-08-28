Новосибирские приставы оштрафовали банк за слишком частые звонки должникам

Судебные приставы наказали банк за излишнюю навязчивость. Сотрудники слишком часто звонили должникам и даже тем, кто не брал кредиты. Так, в ФССП обратилась невинная женщина, которая не знала неплательщика.
— Банк звонил гражданке, которая не была в статусе должника и не знала реального должника по кредиту. Взаимодействие с гражданкой было посредством телефонных переговоров и интерактивных голосовых вызовов. Всего было 80 взаимодействий, — уточнили в ГУ ФССП по Новосибирской области.
Как отметили в ведомстве, банк звонил еще 12 людям по 48 раз в день. «Рекорд» — 385 раз за месяц. При этом по закону организация не имеет права звонить клиентам более одного раза в сутки и восьми раз за месяц. Как выяснили приставы, клиентка банка, как и третьи лица, не давала согласие на взаимодействие с ней.
В результате банк привлекли к ответственности по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и интересов физлиц при возврате просроченной задолженности, совершенное кредитором» (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ) и назначили штраф 500 тысяч рублей. Как уточнили в ведомстве, только за 2023 год организацию трижды штрафовали за аналогичные проступки.