Челябинский девелопер планирует участвовать в аукционах по КРТ в Перми

Согласно «СПАРК-Интерфакс», организация выполняет функции заказчика-застройщика и генподрядчика, ее уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Учредителем общества значится структура строительного холдинга ООО «Группа Голос». Возглавил организацию Алексей Аликин — бывший коммерческий директор пермского застройщика ПЗСП. ООО «Голос.11» — не первая пермская компания челябинского девелопера, ранее «Голос. Девелопмент» вместе с кировским застройщиком «Железно» уже создавали в краевом центре свою компанию, но потом ликвидировали ее.
Директор по развитию группы «Голос» Сергей Григорьев отметил, что компания, известная в родном Челябинске, теперь ставит перед собой цель масштабироваться и выходит в другие регионы. Застройщик уже зашел в Екатеринбург, строительный рынок Перми группе тоже интересен как развивающаяся территория с высоким потенциалом. В «Голосе» видят на пермском рынке нишу для сегмента комплексных проектов уровня «комфорт» и «комфорт+», в этих сегментах жилья и работает застройщик. «На данный момент мы изучаем разные земельные участки. Готовимся участвовать в аукционах КРТ (комплексное развитие территорий). Также рассматриваем несколько сделок по покупке земли у частных лиц. Мы ищем такие площадки, на которых сможем применить весь свой опыт и реализовать максимально комплексный проект», — заметил Сергей Григорьев.
Группа «Голос. Девелопмент» с 34-летней историей позиционирует себя одной из крупнейших девелоперских компаний Южного Урала. В портфеле холдинга — более 1 млн кв. м жилой недвижимости комфорт- и бизнес-класса и коммерческого сектора. В апреле группа «Голос» вместе с девелопером «Железно» создали в Перми компанию «Голос. Железно». Источник «Ъ-Прикамье» отмечал, что организация была создана для участия в торгах по КРТ микрорайона возле ДК железнодорожников. Этот аукцион в апреле выиграл столичный застройщик «Кортрос». В июне учредители решили исключить «Голос. Железно» из ЕГРЮЛ.