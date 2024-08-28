Челябинский девелопер планирует участвовать в аукционах по КРТ в Перми

Директор по развитию группы «Голос» Сергей Григорьев отметил, что компания, известная в родном Челябинске, теперь ставит перед собой цель масштабироваться и выходит в другие регионы. Застройщик уже зашел в Екатеринбург, строительный рынок Перми группе тоже интересен как развивающаяся территория с высоким потенциалом. В «Голосе» видят на пермском рынке нишу для сегмента комплексных проектов уровня «комфорт» и «комфорт+», в этих сегментах жилья и работает застройщик. «На данный момент мы изучаем разные земельные участки. Готовимся участвовать в аукционах КРТ (комплексное развитие территорий). Также рассматриваем несколько сделок по покупке земли у частных лиц. Мы ищем такие площадки, на которых сможем применить весь свой опыт и реализовать максимально комплексный проект», — заметил Сергей Григорьев.