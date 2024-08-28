Мэрия хочет продать 14 своих объектов в Калининграде. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила в среду, 28 августа.
«С 11 по 19 сентября состоятся аукционы по приватизации муниципального имущества, желающие уже могут подавать заявки. Цены рыночные», — говорится в сообщении.
Представлены следующие лоты:
- Здание на Гончарова, 5−7 — 12,8 млн рублей;
- Здание на Лукашова, 6 — 28,2 млн рублей;
- Здание на Емельянова, 244а — 23,7 млн рублей;
- Помещение на Козенкова, 7 — 6,2 млн рублей;
- Помещение на Невского, 137−143 — 4,5 млн рублей;
- Гараж на Пугачёва — 1 млн рублей;
- Гараж на Пугачёва — 1,2 млн рублей;
- Помещение на Носова, 7−11 — 3,9 млн рублей;
- Помещение на Комсомольской, 6 — 0,9 млн рублей;
- Подвал на Тельмана, 75 — 0,5 млн рублей;
- Подвал на Жуковского, 1 — 0,5 млн рублей;
- Помещение на пр. Мира, 53−55 — 1,2 млн рублей;
- Гараж на Глинки, 12−16 — 0,9 млн рублей;
- Гараж на Глинки, 12−16 — 0,9 млн рублей.
По итогам аукционов, которые проводятся на электронной площадке, в городскую казну может поступить более 86 млн рублей.