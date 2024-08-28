Кудымкар может столкнуться с недостатком мест для размещения туристов

На это обратила внимание организатор мероприятия, директор АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов “АРТкад” Марина Белавина. “Дело в том, что все артисты, которые к нам приезжают, полностью занимают единственную гостиницу, укомплектованную всеми удобствами. Соответственно туристам, которые хотят к нам приехать, — спать негде”, — поделилась опасениями госпожа Белавина на заседании правительства Пермского края.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ответ заявил, что региональные власти найдут возможности для размещения туристов. При этом глава региона согласился, что проблема с недостатком гостиниц актуальна: «Уже не первый год говорю, что гостиниц либо мест размещения в Кудымкаре не хватает. Здесь, конечно же, необходима предпринимательская инициатива».
Фестиваль «Дни родственных народов» в Кудымкаре запланирован на