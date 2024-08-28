Олбани
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кудымкар может столкнуться с недостатком мест для размещения туристов

Туристам, приехавшим в Кудымкар на фестиваль «Дни родственных народов», может не хватить мест в городской гостинице.

Источник: Nik Lanús/CC0

На это обратила внимание организатор мероприятия, директор АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов “АРТкад” Марина Белавина. “Дело в том, что все артисты, которые к нам приезжают, полностью занимают единственную гостиницу, укомплектованную всеми удобствами. Соответственно туристам, которые хотят к нам приехать, — спать негде”, — поделилась опасениями госпожа Белавина на заседании правительства Пермского края.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ответ заявил, что региональные власти найдут возможности для размещения туристов. При этом глава региона согласился, что проблема с недостатком гостиниц актуальна: «Уже не первый год говорю, что гостиниц либо мест размещения в Кудымкаре не хватает. Здесь, конечно же, необходима предпринимательская инициатива».

Фестиваль «Дни родственных народов» в Кудымкаре запланирован на 18—20 октября. По словам Марины Белавиной, в рамках мероприятия пройдут концерты, выставки, показы этнической моды, а также просмотры документальных, игровых и анимационных фильмов, деловые и творческие встречи, мастер-классы, презентации блюд национальной кухни и книг. «Фестиваль должен представить в Кудымкаре лучшие образцы национальной культуры других этносов, а также продемонстрировать гостям яркую и богатую культуру коми-пермяков», — заявила госпожа Белавина.

туризм и отдых