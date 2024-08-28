Олбани
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре проверят закон­ность строи­тельства домов и торговых объектов на месте бывших стадионов

Речь идет о таких спортивных объектах как «Крылья Советов», «Старт», «Спутник», «Вымпел».

Прокуратура Самарской области проверит законность возведения высоток и торговых объектов на месте бывших стадионов «Крылья Советов», «Старт», «Спутник», «Вымпел». О направлении соответствующих запросов в правоохранительные органы 28 августа 2024 года тг сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

На месте стадионов «Крылья Советов», «Спутник», «Старт» построены многоквартирные дома, на месте стадиона «Вымпел» — торговый комплекс «Рекорд».

Ранее самарский арбитраж признал недействительной сделку по продаже бывшего стадиона «Буревестник», на территории которого также планировали возвести 25-этажные дома.
По словам Владимира Кошелева, судебное разбирательство по делу не окончено.

строительство