Прокуратура Самарской области проверит законность возведения высоток и торговых объектов на месте бывших стадионов «Крылья Советов», «Старт», «Спутник», «Вымпел». О направлении соответствующих запросов в правоохранительные органы 28 августа 2024 года тг сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев.
На месте стадионов «Крылья Советов», «Спутник», «Старт» построены многоквартирные дома, на месте стадиона «Вымпел» — торговый комплекс «Рекорд».
Ранее самарский арбитраж признал недействительной сделку по продаже бывшего стадиона «Буревестник», на территории которого также планировали возвести 25-этажные дома.
По словам Владимира Кошелева, судебное разбирательство по делу не окончено.