В бюджет Перми внесли изменения

— Есть вопросы к этому документу, — заявил Дмитрий Малютин. — К примеру, уже сейчас требует внимания ситуация с исполнением наказов избирателей, а исполнено менее половины из них. При этом в основных направлениях бюджетной и налоговой политики пока нет информации о перспективах их финансирования и выполнения. Наказы избирателей — это вопросы и проблемы, которые волнуют граждан. Они помогают сформировать правильные приоритеты в работе, а их исполнение позволяет обеспечить высокий уровень доверия к власти в целом. Работа с населением, с наказами должна быть в центре нашего внимания, и мы должны идти к нашим избирателям, с достойными результатами.