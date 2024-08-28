В бюджет Перми внесли изменения

Депутаты Пермской городской Думы приняли изменения в бюджет на 2024−2026 годы. Предложение о поправках в главный финансовый документ озвучила заместитель главы администрации города Яна Фурман.
— Изменениями предусматривается увеличение доходов и расходов бюджета в 2024 году на 1,4 миллиарда рублей, в 2025 году — на 644 миллионов рублей, в 2026 году — на 693 миллионов рублей, — сообщили Яна Фурман.
Доходы вырастут за счет увеличением налоговых и неналоговых платежей, а также безвозмездных поступлений от юридических лиц.
Деньги для школ.
Дополнительные средства будут направлены, в частности, на капитальный ремонт пяти школ. На эти цели в бюджете выделены 440 миллионов рублей. Еще 82 миллиона заложили на строительство спортивных залов в школах № 81 и 96.
68 миллионов рублей выделят на приобретение и оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем новой школы по улице Ветлужской.
407 миллионов рублей будут направлены в 2024 году на увеличение расходов при строительстве школы в Индустриальном районе. Эти средства перенесут с 2026 года в связи с уточнением сроков реализации проекта. И наоборот, 5,3 миллиона рублей, заложенные в бюджете 2024 года на строительство спортзала в школе № 79, перенесут на 2025 год.
Куда направят средства.
В 2025 году дополнительные средства будут направлены из бюджета на строительство ливневой канализации по улице Маршала Жукова, капитальный ремонт здания по улице Муромская, 24, на расселение аварийного жилья, на предоставления жилья отдельным категориям граждан, а также на повышение фонда оплаты труда педагогам муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
В связи с изменениями графика работ будут перенесены с 2024 на 2025 год средства на строительство питомника растений, на реконструкцию здания по улице Ижевской, пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка. В то же время 36 миллионов рублей, которые были запланированы в бюджете 2025 года на обустройство долины реки Данилихи, перенесены на 2024 год.
— С учетом перечисленных изменений дефицит бюджета города в 2024 году не изменится и составляет 245 миллионов рублей рассказала первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник и уточнила, что дефицит этот — чисто технический, заемных средств в бюджете города нет.
Председатель Пермской Думы Дмитрий Малютин отметил, что между пленарными сессиями утвержден график мероприятий по рассмотрению проекта решения о бюджете на предстоящую трехлетку. График разделен на 34 шага. Один из первых — рассмотрение основных направлений бюджетной и налоговой политики.
— Есть вопросы к этому документу, — заявил Дмитрий Малютин. — К примеру, уже сейчас требует внимания ситуация с исполнением наказов избирателей, а исполнено менее половины из них. При этом в основных направлениях бюджетной и налоговой политики пока нет информации о перспективах их финансирования и выполнения. Наказы избирателей — это вопросы и проблемы, которые волнуют граждан. Они помогают сформировать правильные приоритеты в работе, а их исполнение позволяет обеспечить высокий уровень доверия к власти в целом. Работа с населением, с наказами должна быть в центре нашего внимания, и мы должны идти к нашим избирателям, с достойными результатами.