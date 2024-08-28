Еще два дома в центре Красноярска признали небезопасными

Краевой Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за аварийного состояния домов в центре Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка началась после сообщений в СМИ об обрушении отделки зданий в центре города по адресам: ул. Робеспьера, 20, ул. Карла Маркса, 132, просп. Мира, 109. Состояние этих домов угрожает безопасности жизни и здоровья их жильцов.
Установлено, что в 2018 году для подготовки к предстоящей Универсиаде была выделена субсидия на капитальный ремонт фасадов зданий. Тогда муниципальное учреждение «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» заключило договор с подрядчиком — АО «Научно-технический прогресс». Соглашения были расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке из-за нарушений со стороны подрядчика. Частично выполненные работы приняты не были.
Следственный комитет провел проверку и возбудил уголовные дела статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, изучается документация.