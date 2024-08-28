Еще два дома в центре Красноярска признали небезопасными

Установлено, что в 2018 году для подготовки к предстоящей Универсиаде была выделена субсидия на капитальный ремонт фасадов зданий. Тогда муниципальное учреждение «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» заключило договор с подрядчиком — АО «Научно-технический прогресс». Соглашения были расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке из-за нарушений со стороны подрядчика. Частично выполненные работы приняты не были.