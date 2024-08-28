Цены на жилье в челябинских новостройках начали падать

«Средняя цена строящейся квартиры составила 7,8 млн рублей, а средняя площадь — 53 квадратных метра», — сообщили аналитики изданию ГТРК «Южный Урал».
По последнему показателю Челябинск занял место среди числа пятерки городов-лидеров.
В России стоимость одного квадратного метра в новостройках упала до 166 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что сегодня в Челябинской области разница цен на первичном и вторичном рынке очень существенна. «Квадрат» на вторичке стоит примерно 95 тыс. рублей и 130 тыс. рублей — на первичке.