Цены на жилье в челябинских новостройках начали падать

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа, ФедералПресс. На Южном Урале стали падать в цене квартиры на первичном рынке недвижимости. В августе стоимость квадратного метра снизилась на 0,7%. В Челябинске его цена составляет 134 тысячи рублей и меньше.