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Цены на жилье в челябинских новостройках начали падать

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа, ФедералПресс. На Южном Урале стали падать в цене квартиры на первичном рынке недвижимости. В августе стоимость квадратного метра снизилась на 0,7%. В Челябинске его цена составляет 134 тысячи рублей и меньше.

Источник: РИА "Новости"

«Средняя цена строящейся квартиры составила 7,8 млн рублей, а средняя площадь — 53 квадратных метра», — сообщили аналитики изданию ГТРК «Южный Урал».

По последнему показателю Челябинск занял место среди числа пятерки городов-лидеров.

В России стоимость одного квадратного метра в новостройках упала до 166 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что сегодня в Челябинской области разница цен на первичном и вторичном рынке очень существенна. «Квадрат» на вторичке стоит примерно 95 тыс. рублей и 130 тыс. рублей — на первичке.

недвижимость