В Пермском крае приставы арестовали более тысячи коров

Заявитель находится в процессе судебной тяжбы о выделении доли в уставном капитале. У него были основания подозревать, что ответчик может причинить ему значительный ущерб, выводя из общедолевой массы дорогостоящее имущество.
«В доказательство своих подозрений мужчина привел тот факт, что ранее уже был продан автомобиль, при этом цена за транспортное средство была значительно занижена по сравнению с рыночной. Истец потребовал наложить арест на имущество и запретить совершать с ним действия, направленные на его отчуждение. Так как сумма спорной доли составляет порядка 36 млн. рублей, в список собственности вошли транспортные средства, спецтехника, лесные участки, а также коровы и продуктивный скот», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
Судебные приставы по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП выехали на место проведения исполнительных действий — в деревню Сюзьвяки. После пересчета поголовья на 1041 особь был наложен арест. Имущество оставили на ответственное хранение представителю фермерского хозяйства.