В Пермском крае приставы арестовали более тысячи коров

«В доказательство своих подозрений мужчина привел тот факт, что ранее уже был продан автомобиль, при этом цена за транспортное средство была значительно занижена по сравнению с рыночной. Истец потребовал наложить арест на имущество и запретить совершать с ним действия, направленные на его отчуждение. Так как сумма спорной доли составляет порядка 36 млн. рублей, в список собственности вошли транспортные средства, спецтехника, лесные участки, а также коровы и продуктивный скот», — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.