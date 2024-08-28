В Пермском крае с 1 сентября для учащихся возобновят льготный проезд на электричках

В Пермском крае возобновят действие льготного проезда на пригородных электропоездах для студентов и школьников. Льготный проезд со скидкой 50% будет действовать с 1 сентября 2024 года по 15 июня 2025 года.
В течение учебного года воспользоваться скидкой в 50% могут школьники при предъявлении справки из общеобразовательного учреждения, студенты-очники — по студенческому билету с отметкой об его продлении.
В Пермской пригородной компании напомнили, в поездку на электропоезде необходимо взять документ, подтверждающий льготу.
Оформить разовый или абонементный льготный билет можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при одноразовой регистрации профиля в кассе, а также в пригородной кассе или вагоне электрички.
В границах Пермской агломерации, где действует единый городской тариф, стоимость одной поездки в электричке для школьников и студентов с учетом льготы составит 18 ₽