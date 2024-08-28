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Аграрии Крыма начали собирать миндаль

В Черноморском районе Крыма начался сбор миндаля, пишет «Крым 24».

Аграрии планируют собрать 50 тонн урожая. В прошлом году здесь собрали около 10 тонн урожая. В этом всего будет собрано около 140 гектаров, уточняет телеканал.

Аграрии также планируют запустить цех по переработке миндаля и фундука.

сельское хозяйство