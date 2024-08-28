Аграрии Крыма начали собирать миндаль

Аграрии планируют собрать 50 тонн урожая. В прошлом году здесь собрали около 10 тонн урожая. В этом всего будет собрано около 140 гектаров, уточняет телеканал.
Аграрии также планируют запустить цех по переработке миндаля и фундука.
В Черноморском районе Крыма начался сбор миндаля, пишет «Крым 24».
Аграрии планируют собрать 50 тонн урожая. В прошлом году здесь собрали около 10 тонн урожая. В этом всего будет собрано около 140 гектаров, уточняет телеканал.
Аграрии также планируют запустить цех по переработке миндаля и фундука.