В Воронежской области средний размер пенсий составил почти 19,5 тысяч рублей

По состоянию на 1 июля 2024 года в Воронежской области числится 696,1 тысяч пенсионеров. По сравнению с соответствующей датой прошлого года количество сократилось на 1%. Об этом сообщил Воронежстат 28 августа.
За год число работающих пенсионеров увеличилась на 0,8% до 118 тысяч человек, а неработающих составила 577,1 тысячи человек. Это на восемь тысяч меньше, чем на соответствующую дату 2023-го.
Средний размер пенсий в регионе составил 19451,7 рубля, увеличившись за год на 7,4%. У работающих он вырос на 10,9% и составил 15819,3 рубля. У неработающих на 6,9% — до 20200,6 рубля.
Кроме того, среднемесячный размер пенсии по старости достиг уровня 20804,5 рубля, по инвалидности — 12036,1 рубля, по случаю потери кормильца — 15010,8 рубля.