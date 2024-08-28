Ростовчанам рассказали о главном минусе «серой» зарплаты

По его словам, недавно был принят новый закон, где появились инструменты, которые помогают бороться с серой зарплатой. Ярослав Нилов отмечает, что серые и черные зарплаты выгодны работодателю. Так как он таким образом может уйти от взносов и налогов. А когда для самозанятых появился льготный налоговый режим, сотрудников некоторые фирмы стали переводить в гражданско-правовые отношения. Но потом появились поправки, которые стали запрещать самозанятому оказывать услуги фирме, в которой он работал до этого в течение трех лет.