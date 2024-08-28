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Ростовчанам рассказали о главном минусе «серой» зарплаты

Дончанам объяснили, почему нужно усилить контроль за деятельностью самозанятых и серыми зарплатами.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам объяснили, почему необходимо усилить контроль за серыми зарплатами и за деятельностью самозанятых. Об этом News.ru рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, недавно был принят новый закон, где появились инструменты, которые помогают бороться с серой зарплатой. Ярослав Нилов отмечает, что серые и черные зарплаты выгодны работодателю. Так как он таким образом может уйти от взносов и налогов. А когда для самозанятых появился льготный налоговый режим, сотрудников некоторые фирмы стали переводить в гражданско-правовые отношения. Но потом появились поправки, которые стали запрещать самозанятому оказывать услуги фирме, в которой он работал до этого в течение трех лет.

— От серой и черной занятости прежде всего страдает работник. Многие неофициальные работники пострадали в пандемию, потому что не могли претендовать на полноценную оплату, — добавил Ярослав Нилов.