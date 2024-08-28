В Петербурге штрафы за проезд и стоянку на «выделенке» могут вырасти в 10 раз

«Штраф в три тысячи рублей не дает нужный эффект и не соответствует высокой общественной значимости нарушения. Сумма, например, в 30 тысяч будет чувствительна и станет действенной мерой профилактики. А установка видеокамер на всем протяжении выделенных полос, чего сейчас нет, обеспечит неотвратимость наказания», — добавил эксперт.