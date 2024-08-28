В Петербурге штрафы за проезд и стоянку на «выделенке» могут вырасти в 10 раз

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил, что в 2025 году выделенные полосы появятся на Комендантском и Коломяжском проспектах.
«Об этом просили жители новых кварталов на Комендантском», — пояснил чиновник.
«Выделенка» на Комендантском проспекте охватит самый загруженный участок — от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади, на Коломяжском проспекте — от Парашютной до Аэродромной. В комтрансе сообщили, что благодаря нововведениям ускорится движение 30 маршруток.
Как заявил транспортный эксперт, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС Виталий Горохов, «выделенки» начнут работать эффективно лишь, когда ужесточат наказания автомобилистам за проезд и стоянку на этих полосах.
«Практически ежедневно в различных локациях стоят авто “на аварийке” на полосе общественного транспорта. Наиболее часто на Невском проспекте. В результате общественный транспорт вместо быстрого проезда вынужден замедлять весь поток и перестраиваться на соседнюю полосу для объезда», — отметил Горохов.
С его слов, создавать инфраструктуру для общественного транспорта недостаточно — нужно обеспечить ее нормативное функционирование.
«Штраф в три тысячи рублей не дает нужный эффект и не соответствует высокой общественной значимости нарушения. Сумма, например, в 30 тысяч будет чувствительна и станет действенной мерой профилактики. А установка видеокамер на всем протяжении выделенных полос, чего сейчас нет, обеспечит неотвратимость наказания», — добавил эксперт.