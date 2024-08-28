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В Петербурге обнаружили острую нехватку кассиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа, ФедералПресс. В Петербурге потребность ретейлеров в новом персонале выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели увеличили зарплату кассиров в Северной столице на 10 тыс. рублей.

«Эта сфера остается одной из самых дефицитных в стране: на одну вакансию в рознице приходится 1,4 резюме, что говорит о критичной нехватке соискателей», — уточняют специалисты hh.ru.

В настоящее время работником ритейла в Северной столице обещают зарплату 59,2 тыс. рублей на руки. Речь идет о росте на 10 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что среди регионов Северо-Запада больше всего кадровый голод в данной сфере вырос в Вологодской области: +41% новых рабочих мест для продавцов и кассиров.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Петербург вошел в тройку самых желанных для переезда по работе регионов.

занятость