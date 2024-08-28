В Петербурге обнаружили острую нехватку кассиров

В настоящее время работником ритейла в Северной столице обещают зарплату 59,2 тыс. рублей на руки. Речь идет о росте на 10 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что среди регионов Северо-Запада больше всего кадровый голод в данной сфере вырос в Вологодской области: +41% новых рабочих мест для продавцов и кассиров.