Реактор для производства экологичного бензина доставят в Ростовскую область

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области получит новый реактор смесового сырья для производства экологичного бензина. Оборудование изготовили и отгрузили машиностроители «Росатома».
Технику отправили с производственной площадки «Ижора». Предполагается, что внушительная конструкция станет частью установки гидроочистки керосина и дизельного топлива мощностью почти 2,2 млн тонн в год.
Как пояснили специалисты, реактор смесового сырья помогает снижать в топливе количество сернистых, азотистых, металлоорганических и других соединений, оказывающих негативное влияние на механизмы, двигатели и окружающую среду. Запуск нового реактора позволит производить межсезонное дизельное топливо класса «Евро-5».