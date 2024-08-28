На «Технопроме» в Новосибирске рассказали, где чаще всего применяются дроны

Отмечается, что форум проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа текущего года. Прямую трансляцию можно посмотреть на «BFM-Новосибирск».
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко рассказал о сферах, в которых чаще всего применяются дроны. Так, на рынке мониторинга и аэрофотосъемки имеются несколько сильных игроков, однако большая часть аппаратов взята в лизинг.
Кроме этого, дроны способны помогать в авиасельхозработах и аэрологистике. Варятченко отмечает, что беспилотники пользуются большой популярностью. В парке компании их количество составляет 260 штук — к концу 2024 года цифру планирую увеличить до 400.