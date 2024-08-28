На «Технопроме» в Новосибирске рассказали, где чаще всего применяются дроны

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко рассказал о сферах, в которых чаще всего применяются дроны. Так, на рынке мониторинга и аэрофотосъемки имеются несколько сильных игроков, однако большая часть аппаратов взята в лизинг.