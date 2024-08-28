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На «Технопроме» в Новосибирске рассказали, где чаще всего применяются дроны

Научные сообщества, корпорации, органы государственной власти со всей России и некоторых стран зарубежья продолжают обсуждать технологические вопросы на международном форуме «Технопром-2024».

Отмечается, что форум проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа текущего года. Прямую трансляцию можно посмотреть на «BFM-Новосибирск».

Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко рассказал о сферах, в которых чаще всего применяются дроны. Так, на рынке мониторинга и аэрофотосъемки имеются несколько сильных игроков, однако большая часть аппаратов взята в лизинг.

Кроме этого, дроны способны помогать в авиасельхозработах и аэрологистике. Варятченко отмечает, что беспилотники пользуются большой популярностью. В парке компании их количество составляет 260 штук — к концу 2024 года цифру планирую увеличить до 400.