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На территории межвузовского кампуса в Самаре планируются гостиницы высотой 75 м

На территории межвузовского кампуса в Кировском районе Самары планируют построить гостиницы высотой 75 м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

Предельная высота зданий на трех участках под размещение международного студенческого кампуса была согласована администрацией Самары. В настоящее время генпроектировщик определил предварительные нагрузки инженерных коммуникаций.

Межвузовский кампус в Самаре будет построен в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена», в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Сегодня проект находится в стадии активного проектирования. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

строительство