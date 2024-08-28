На территории межвузовского кампуса в Самаре планируются гостиницы высотой 75 м

Предельная высота зданий на трех участках под размещение международного студенческого кампуса была согласована администрацией Самары. В настоящее время генпроектировщик определил предварительные нагрузки инженерных коммуникаций.
Межвузовский кампус в Самаре будет построен в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена», в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Сегодня проект находится в стадии активного проектирования. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.