На территории межвузовского кампуса в Самаре планируются гостиницы высотой 75 м

Межвузовский кампус в Самаре будет построен в непосредственной близости от стадиона «Солидарность Самара Арена», в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Сегодня проект находится в стадии активного проектирования. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.