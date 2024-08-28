Регоператор объяснил перебои с вывозом мусора на 5-й просеке

«В работе перевозчика “Рассвет” случился сбой вывоза отходов по четырем маршрутам. Это повлекло временное переполнение более чем по 20 контейнерным площадкам. Причиной стал невыход на работу сразу нескольких водителей. Ситуация уже разрешена. В оперативном режиме задействована резервная техника и привлечена помощь других самарских перевозчиков. Площадки очищены, по жалобам жителей направляются фотографии, подтверждающие факт вывоза. В адрес “Рассвета” составлены акты о срыве работы», — рассказал Михаил Захаров.