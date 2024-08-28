Завод обанкротившегося «Метростроя» продали на торгах за 1,13 млрд рублей

Завод железобетонных изделий на Ново-Никитинской улице в Петербурге продали на торгах за 1,13 млрд рублей. Ранее площадка принадлежала обанкротившемуся «Метрострою». Теперь же ее владельцем стал «Метрострой Северной столицы». Об этом свидетельствует информация с сайта Российского аукционного дома.
— АО «Метрострой Северной столицы» признан победителем торгов. Итоговая цена продажи составила 1,13 млрд рублей, — следует из опубликованной документации.
Кстати, изначально за завод просили 2,4 млрд рублей. Так как заявки не поступали, то цену каждые два-четыре дня снижали на 300−350 млн рублей. К слову, опустить стоимость объекта могли до 343,9 млн рублей.
Добавим, что «Метрострой Северной столицы» приобрел не просто завод, а комплекс зданий на его территории вместе со складом и множеством дополнительных сооружений, а также земельный участок площадью 56 тысяч квадратных метров.