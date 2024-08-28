Завод обанкротившегося «Метростроя» продали на торгах за 1,13 млрд рублей

Завод железобетонных изделий на Ново-Никитинской улице в Петербурге продали на торгах за 1,13 млрд рублей. Ранее площадка принадлежала обанкротившемуся «Метрострою». Теперь же ее владельцем стал «Метрострой Северной столицы». Об этом свидетельствует информация с сайта Российского аукционного дома.