На Кубани выплату педагогам увеличили на пять тысяч рублей

В настоящее время в качестве поддержки учителей на Кубани выплачивают одни млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке, по пять тысяч рублей к началу учебного года. По 100 тысяч рублей получают педагоги и наставники стобалльников, по 350 и 500 тысяч рублей — победители всероссийских конкурсов профессионального мастерства.