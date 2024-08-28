Олбани
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани выплату педагогам увеличили на пять тысяч рублей

На Кубани педагогам с января увеличат надбавку до 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани выплату педагогам увеличили на пять тысяч рублей. Такое решение озвучили на большом краевом педсовете. Его традиционно провели в преддверии нового учебного года.

Дополнительно по пять тысяч рублей к зарплате учителя и воспитатели будут получать с января 2025 года.

В настоящее время в качестве поддержки учителей на Кубани выплачивают одни млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке, по пять тысяч рублей к началу учебного года. По 100 тысяч рублей получают педагоги и наставники стобалльников, по 350 и 500 тысяч рублей — победители всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

«В прошлом году мы ввели надбавку по пять тысяч рублей учителям всех кубанских школ. С учетом принятого решения с начала следующего года надбавка для школьных учителей составит 10 тысяч рублей», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

На Кубани с 2015 года построили 94 школы. В предстоящий День знаний в крае откроют девять новых учреждений. А к концу 2024 года завершат 12 школ. На педсовете отметили, что школы не смогут работать без профессиональных кадров.

«Поэтому мы делаем все возможное, чтобы привлечь педагогов в кубанские школы. Четверть бюджета края, а это больше 200 млрд рублей, идет на сферу образования», — добавил глава региона.