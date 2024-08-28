На Кубани выплату педагогам увеличили на пять тысяч рублей. Такое решение озвучили на большом краевом педсовете. Его традиционно провели в преддверии нового учебного года.
Дополнительно по пять тысяч рублей к зарплате учителя и воспитатели будут получать с января 2025 года.
В настоящее время в качестве поддержки учителей на Кубани выплачивают одни млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке, по пять тысяч рублей к началу учебного года. По 100 тысяч рублей получают педагоги и наставники стобалльников, по 350 и 500 тысяч рублей — победители всероссийских конкурсов профессионального мастерства.
«В прошлом году мы ввели надбавку по пять тысяч рублей учителям всех кубанских школ. С учетом принятого решения с начала следующего года надбавка для школьных учителей составит 10 тысяч рублей», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.
На Кубани с 2015 года построили 94 школы. В предстоящий День знаний в крае откроют девять новых учреждений. А к концу 2024 года завершат 12 школ. На педсовете отметили, что школы не смогут работать без профессиональных кадров.
«Поэтому мы делаем все возможное, чтобы привлечь педагогов в кубанские школы. Четверть бюджета края, а это больше 200 млрд рублей, идет на сферу образования», — добавил глава региона.