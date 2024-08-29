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Экс-глава Косинского округа занялся страховым бизнесом

Экс-глава Косинского округа Эдуард Засухин трудоустроился в страховую компанию «Капитал Life».

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает портал Ura.ru, в письменной рассылке компании был указан номер телефона, который принадлежит господину Засухину.

Как пояснил Эдуард Засухин изданию, на данный момент он является руководителем подразделения компании «Капитал Life» по Коми-Пермяцкому округу и уже формирует команду.

Эдуард Засухин возглавлял Косинский округ с февраля 2020 года по июль 2024-го. До этого чиновник работал заместителем начальника территориального отдела управления казначейского исполнения бюджета минфина Пермского края. В июне текущего года депутаты местной думы признали отчет главы муниципалитета Эдуарда Засухина неудовлетворительным. Эту оценку поддержали 8 из 13 депутатов, присутствовавших на заседании. В июле депутаты приняли его отставку. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета была назначена замглавы по экономике и инфраструктуре Светлана Захарченко.