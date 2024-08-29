Экс-глава Косинского округа занялся страховым бизнесом

Эдуард Засухин возглавлял Косинский округ с февраля 2020 года по июль 2024-го. До этого чиновник работал заместителем начальника территориального отдела управления казначейского исполнения бюджета минфина Пермского края. В июне текущего года депутаты местной думы признали отчет главы муниципалитета Эдуарда Засухина неудовлетворительным. Эту оценку поддержали 8 из 13 депутатов, присутствовавших на заседании. В июле депутаты приняли его отставку. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета была назначена замглавы по экономике и инфраструктуре Светлана Захарченко.