Наследственно-оперативные мероприятия

С заявлением в суд об оспаривании торгов по реализации имущества оборонного ПАО «Мотовилихинские заводы» уроженец Омска Евгений Баранов обратился в марте этого года. Ответчиком по делу был признан конкурсный управляющий обанкротившегося предприятия Андрей Берсенев. Заявитель настаивал, что господин Берсенев нарушил законодательство, включив в состав единого лота, которым продавалось имущество должника, шесть зданий по ул. 1905 года в Перми, относящихся к объектам культурного наследия. По мнению господина Баранова, для таких объектов законодатель установил специальный порядок реализации, но в итоге они незаконно были включены в состав имущественного комплекса стратегического предприятия, которое выполняет гособоронзаказ. В результате к торгам были допущены только юридические лица, имеющие лицензии на производство вооружения и военной техники.
Как указал Евгений Баранов, фактически конкурсный управляющий незаконно ограничил круг участников торгов. В итоге на покупку зданий не могли претендовать физические лица, в том числе он сам. Заявитель утверждает, что таким образом был затронут его материальный интерес.
ПАО «Мотовилихинские заводы» занимается производством ствольных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также продукции гражданского назначения, металлургией. В 2018 году предприятие было признано несостоятельным и вошло в процедуру конкурсного производства. В сентябре прошлого года имущественный комплекс предприятия выкупило АО «Ремдизель» за 1,276 млрд руб. По данным источников, после этого активы были переоформлены на АО «Специальное конструкторское бюро», которое ранее было дочерней компанией «Мотовилихи». В июле единственным владельцем этого АО стал холдинг «Технодинамика».
В итоге Арбитражный суд Пермского края в удовлетворении требований господину Баранову отказал. В тексте решения упоминается, что положение о торгах по реализации имущества единым лотом в 2023 году пытался оспорить конкурсный кредитор должника «Промсвязьбанк». В результате кредитной организации не удалось убедить суд в своей правоте. Более того, в решении было указано, что продажа имущества «Мотовилихи» единым лотом необходима для сохранения целевого назначения активов и эффективного выполнения гособоронзаказа. Таким образом, вопрос о составе выставляемого на торги лота уже был предметом судебного оспаривания.
Арбитраж отметил также, что в данной ситуации объекты культурного наследия могут реализовываться в рамках федерального закона «О несостоятельности», но с учетом налагаемой законодательством обязанности по их сохранению. Как указано в судебном решении, положение о продаже имущества «Мотовилихи» этим требованиям соответствует.
Кроме того, суд посчитал, что Евгений Баранов так и не доказал свой материальный интерес в отношении спорной недвижимости. В частности, заявитель никак не проявлял таковой до утверждения порядка продажи имущества и не обращался к конкурсному управляющему для получения информации об объектах. Поведение заявителя, как следует из решения, свидетельствует, наоборот, об отсутствии такого интереса.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что позиция суда является обоснованной. По его мнению, нормативно-правовой акт, на который ссылался господин Баранов, касается только объектов культурного наследия, которые представляют собой государственное или муниципальное имущество. Эксперт говорит, что для доказывания материального интереса заявитель мог до обращения в суд предпринять ряд действий. Речь идет об обращении к управляющему с заявлением или запросом о возможности выделения спорного имущества в единый лот. Евгений Баранов мог также обозначить свой интерес через обращение в государственные или муниципальные органы. «Отсутствие таких активных действий со стороны заявителя привело к тому, что суд пришел к выводу об отсутствии материального интереса в приобретении данного имущества и, возможно, цели признать результаты торгов недействительными для иных целей», — пояснил господин Пермяков.