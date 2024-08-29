Наследственно-оперативные мероприятия

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что позиция суда является обоснованной. По его мнению, нормативно-правовой акт, на который ссылался господин Баранов, касается только объектов культурного наследия, которые представляют собой государственное или муниципальное имущество. Эксперт говорит, что для доказывания материального интереса заявитель мог до обращения в суд предпринять ряд действий. Речь идет об обращении к управляющему с заявлением или запросом о возможности выделения спорного имущества в единый лот. Евгений Баранов мог также обозначить свой интерес через обращение в государственные или муниципальные органы. «Отсутствие таких активных действий со стороны заявителя привело к тому, что суд пришел к выводу об отсутствии материального интереса в приобретении данного имущества и, возможно, цели признать результаты торгов недействительными для иных целей», — пояснил господин Пермяков.