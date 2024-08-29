Эксперт рассказала, кому положена новая выплата с 1 сентября

«К концу 2025 года должность советника директора по воспитанию должна быть введена в штатные расписания более 28 тысяч образовательных учреждений. Количество ставок советников по воспитанию зависит от числа обучающихся в образовательном учреждении. При их количестве до 200 человек выделяется 0,5 ставки, от 200 до 1500, — 1 ставка, если более 1500 учеников — две или три ставки», — объяснила эксперт.