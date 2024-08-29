Лосось может резко подорожать из-за изменений в законе о рыболовстве

— Главное из них — внесение платежей за перезаключение и оказание финансовой помощи субъекту для социально-экономического развития прибрежных территорий, — поясняет президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРО ХК) Сергей Рябченко. — Но, посмотрев расчеты, на предприятиях схватились за головы. В формуле учитывался среднегодовой объем вылова за четыре предшествующих года, он умножался на ставку сбора за пользование ВБР, которая с 2023 года поднялась с 15 до 100 процентов, и на 20 лет — на срок пользования рыболовными участками.
К тому же, по словам председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына, за основу бралась не прибыль предприятий, а выручка, которая в несколько раз больше.
Суммы в итоге вышли в сотни миллионов рублей, а для предприятий главного лососевого региона страны — Камчатки — в миллиарды. По оценке специалистов, свыше половины рыбодобытчиков не смогли бы разово сделать такие выплаты. Рыбохозяйственные предприятия, отраслевые ассоциации и главы пяти дальневосточных регионов предложили правительству и минсельхозу более приемлемый вариант: 25 процентов вносится в федеральный бюджет как плата за заключение договора, а остальное — равными долями в региональную казну пропорционально объемам улова в течение срока действия договора.
— Это было бы, наверное, разумным подходом, чтобы предприятия могли выдержать такую финансовую нагрузку, не кредитуясь, — отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
Но власти «уточнили» формулу и внесли в нее коэффициент 2.
— И сегодня плата составляет почти 240 процентов по сравнению с первоначальными расчетами: 200 — в федеральный бюджет и 20−40 — в бюджет муниципалитета, — говорит Максим Козлов. — Если такие условия останутся, то, к сожалению, нужно констатировать, что большинство наших предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, нагрузки не выдержат и не смогут получить деньги в банках, чтобы купить право на добычу еще на 20 лет.
— И если раньше в закрытых конкурсах на РЛУ участвовали только предприятия, зарегистрированные в субъекте, имеющие перерабатывающие мощности, штат, то теперь освободившиеся рыболовные участки будут разыгрываться на открытом аукционе. Их могут получить компании, не обладающие здесь инфраструктурой, не заинтересованные в развитии прибрежных поселений — вахтовики, которые пришли, отловили и ушли, — подчеркивает Рябченко.
Платежи за рыболовные участки за 20 лет вперед — непродуманное решение, ведь прогноз по лососевым может быть составлен максимум на год-два.
Рыбаки указывают на очень важный нюанс в расчетах. На период, учитываемый сейчас при перезаключении договора, выпадают наиболее «жирные» путины, годы максимального вылова лососевых на Дальнем Востоке. Так, в Камчатском крае в 2023-м добыли 486 тысяч тонн красной рыбы, в 2021-м — 440. По данным науки, начался тренд на снижение уловов. Прогноз на текущий год для Камчатки — 125 тысяч тонн, а для всего Дальневосточного бассейна — 250 тысяч.
— Платежи за 20 лет вперед — это если не авантюра, то непродуманное решение. Ведь прогноз по лососевым может быть составлен максимум на год-два, учитывая значительные колебания ресурсной базы, которая зависит от многих причин: от ската молоди, ее выживаемости в период нагула, температуры воды, — отмечает глава АПРО ХК. — И никто не предусматривает возврата уплаченных сумм, если ресурсная база резко падает.
— Методики его расчета для нашей сферы нет. В разных отраслях этот индекс различный. В близкой нам горнорудной отрасли он до 1,28, — сообщает Владимир Галицын. — Мы посчитали период окупаемости (без учета дефлятора, которого еще не знаем). Чтобы, заплатив за право перезаключения договора на РЛУ, выйти в плюс, в среднем предприятиям Камчатки понадобится 14,8 года. Колхозу «Октябрь», например, потребуется 16,6 года. А если посчитать с учетом вылова 2023-го, когда они поймали намного меньше, чем в предыдущем году, у них окупаемость «улетает» за 35 лет. При таких условиях уже не идет речь ни об обновлении флота, ни о модернизации производства.
Рыбохозяйственные организации и их отраслевые ассоциации делают неутешительные прогнозы. Разорение и уход с рынка добывающих предприятий приведет к закрытию прибрежных поселков, что в свою очередь усугубит демографическую ситуацию в регионах Дальнего Востока. Возможен обвал добычи лососевых в ближайшие годы, а это вкупе с возросшими расходами на сохранение за собой РЛУ неизбежно отразится на стоимости продукции из красной рыбы.
— Рыбаки должны будут компенсировать затраты, понесенные на перезаключении договоров. Мы посчитали на примере одного из камчатских предприятий себестоимость горбуши с учетом того, что придется брать кредиты для внесения платежей в бюджет. Чтобы выйти на рентабельность, себестоимость одного килограмма должна быть примерно 500 рублей, — дает расклад председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.
К слову, сейчас мелкооптовые партии свежемороженой горбуши можно встретить по цене в районе 200 рублей за килограмм.