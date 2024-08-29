Лосось может резко подорожать из-за изменений в законе о рыболовстве

— Методики его расчета для нашей сферы нет. В разных отраслях этот индекс различный. В близкой нам горнорудной отрасли он до 1,28, — сообщает Владимир Галицын. — Мы посчитали период окупаемости (без учета дефлятора, которого еще не знаем). Чтобы, заплатив за право перезаключения договора на РЛУ, выйти в плюс, в среднем предприятиям Камчатки понадобится 14,8 года. Колхозу «Октябрь», например, потребуется 16,6 года. А если посчитать с учетом вылова 2023-го, когда они поймали намного меньше, чем в предыдущем году, у них окупаемость «улетает» за 35 лет. При таких условиях уже не идет речь ни об обновлении флота, ни о модернизации производства.