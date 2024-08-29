В Новосибирске «СпецТранСтрой» получил штраф в 1,2 млн за срыв контракта

Должностное лицо ООО «СпецТранСтрой» оштрафовали на 1,2 млн рублей за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Правоохранители проверили, как исполняется закон в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Установлено: в сентябре 2021-го ТУАД и «СпецТранСтрой» заключили контракт — подрядчик обязался построить дорогу в Новосибирском районе.
Тем не менее, по данным прокуратуры, компания работу не выполнила. Поэтому, должностное лицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 1,2 млн рублей.
«Завершение строительства автомобильной дороги находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.