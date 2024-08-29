Челябинцы чаще других россиян продают подержанные автомобили

Однако были регионы, в которых наоборот фиксировали рост продаж автомобилей с пробегом. Среди тех, в которых отмечалась положительная динамика, находится Челябинская область. Вместе с Дагестаном Южный Урал показывает наибольшую положительную динамику по продажам среди топ-10. Всего в Челябинской области во втором месяце лета было продано 13 тысяч автомобилей с пробегом.