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Челябинцы чаще других россиян продают подержанные автомобили

Челябинская область по итогам июля вошла в десятку российских регионов по количеству проданных подержанных машин.

Такие выводы можно найти в отчете консалтингового агентства «Автостат Инфо», выжимки из которого опубликовало издание «Известия». Анализ рынка показал, что в июле в целом по России было продано 570 тыс. подержанных авто. За год этот показатель снизился на 4%.

Однако были регионы, в которых наоборот фиксировали рост продаж автомобилей с пробегом. Среди тех, в которых отмечалась положительная динамика, находится Челябинская область. Вместе с Дагестаном Южный Урал показывает наибольшую положительную динамику по продажам среди топ-10. Всего в Челябинской области во втором месяце лета было продано 13 тысяч автомобилей с пробегом.

В Уральском федеральном округе в целом за июль продажи подержанных автомобилей снизились на 1,6%.

экономика