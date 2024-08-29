Челябинцы чаще других россиян продают подержанные автомобили

Такие выводы можно найти в отчете консалтингового агентства «Автостат Инфо», выжимки из которого опубликовало издание «Известия». Анализ рынка показал, что в июле в целом по России было продано 570 тыс. подержанных авто. За год этот показатель снизился на 4%.
Однако были регионы, в которых наоборот фиксировали рост продаж автомобилей с пробегом. Среди тех, в которых отмечалась положительная динамика, находится Челябинская область. Вместе с Дагестаном Южный Урал показывает наибольшую положительную динамику по продажам среди топ-10. Всего в Челябинской области во втором месяце лета было продано 13 тысяч автомобилей с пробегом.
В Уральском федеральном округе в целом за июль продажи подержанных автомобилей снизились на 1,6%.