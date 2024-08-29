В Курагинском районе ремонтируют мост через реку Джебь

В Курагинском районе начался ремонт моста через реку Джебь протяжённостью 61 метр. Сооружение расположено на 153 км автодороги Саяны вблизи поселка Кошурниково.
Работу ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.
Железобетонный мост, построенный в 1971 году, находится в неудовлетворительном состоянии. Последний ремонт там проводился в 2001 году.
— Работы на мостах можно вести круглый год при условии правильного планирования технологических процессов. Так, например, важно, чтобы работы с покрытием производились в тёплое время года, — пояснил Юрий Васильев, первый замруководителя КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».
Отметим, что на объекте необходимо отремонтировать элементы конструкции переправы, смонтировать новые деформационные швы. Кроме того, нужно обустроить водоотвод, уложить новое асфальтобетонное покрытие и заменить барьерное ограждение. Введут мост в эксплуатацию в следующем году.
Добавим, что на 151 км той же дороги идёт ремонт моста через реку Канзыба. Его введут в эксплуатацию до конца года. Специалисты там уже обновили опоры, балки пролётного строения и гидроизоляцию проезжей части. Сейчас там укрепляют конусы. Кроме того, на объекте продолжаются работы по устройству подходов к мосту.
Ещё в 2024 году закончат реконструкцию моста на 184 км автодороги.