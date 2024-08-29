В Курагинском районе ремонтируют мост через реку Джебь

Добавим, что на 151 км той же дороги идёт ремонт моста через реку Канзыба. Его введут в эксплуатацию до конца года. Специалисты там уже обновили опоры, балки пролётного строения и гидроизоляцию проезжей части. Сейчас там укрепляют конусы. Кроме того, на объекте продолжаются работы по устройству подходов к мосту.