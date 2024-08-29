Рыбоводный участок для выращивания кеты сформируют в Приморье

Напомним, 17 сентября 2024 года представители рыбной отрасли, профильных ведомств и эксперты в вопросах экспорта обсудят задачи развития и государственной поддержки продаж рыбной продукции на мировом рынке. Участники круглого стола обсудят текущую и целевую структуру экспорта, его эффективность и значение в финансовых результатах отрасли, а также барьеры для развития и возможные меры стимулирования со стороны государства.