Рыбоводный участок для выращивания кеты сформируют в Приморье

В Приморье сформируют рыбоводный участок для выращивания кеты. Соответствующее решение приняла комиссия по определению границ рыбоводных участков в крае на заседании 27 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
Участок для пастбищного лососеводства кеты планируется сформировать на реке Черная Лазовского муниципального округа. Его выставит на аукцион Приморское территориальное управление Росрыболовства.
Выращиванием кеты занимаются два государственных и три частных лососевых рыбоводных завода, входящие в систему Главрыбвода. Более 60 миллионов штук молоди кеты выпускается ежегодно, и представители рыбохозяйственной науки считают пастбищное лососеводство одним из перспективных направлений развития в Приморье.
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