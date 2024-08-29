Почему растут цены на арендное жильё в Приморье

«Первичный рынок новостроек перегрет, квартиры стоят нераспроданными, но застройщики не готовы снижать цены. Знаю, что со многими девелоперами шли переговоры, им предлагали нераспроданные квартиры перевести в категорию арендного жилья, не продавать, а сдавать такую недвижимость в аренду. Насколько я знаю, пока на такое не согласился никто. Это и понятно, для застройщиков это дополнительные траты. Ведь квартиры надо сдавать хотя бы с минимальной отделкой, а не голые стены, которые передают покупателям сейчас. Но есть подозрение, что застройщики таки к этому придут. Сдача в аренду позволит вернуть хотя бы что-то, пусть и не быстро», — говорит он.