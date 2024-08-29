Почему растут цены на арендное жильё в Приморье

Рынок предсказуемо отреагировал повышением цен.
Сезонный фактор
За три года цены на съёмные квартиры в приморской столице выросли почти вдвое. Причём значительнее всего подорожала аренда небольших квартир.
Если в августе 2021 года двухкомнатную квартиру во Владивостоке можно было снять в среднем за 30 тысяч рублей, то в нынешнем августе найти на рынке аренды что-то дешевле 50 тысяч считается большой удачей.
Такая же история и с однокомнатными квартирами. По данным сервиса Restate, средняя цена в этом сегменте недвижимости выросла с 15 до 35 тысяч рублей.
Стоимость аренды традиционно снижается в летние месяцы и также традиционно растёт осенью, когда увеличивается спрос на квартиры за счёт приезжающих на учёбу студентов и других миграционных факторов.
Однокомнатные квартиры в аренде в августе по сравнению с июлем уже подорожали на 11 процентов.
По словам риелтора Эльвиры Алиевой, это только начало.
«Спрос на одно- и двухкомнатные квартиры каждый год увеличивается в августе. Подъём интереса к этому жилью продолжается обычно до конца декабря, пока устраиваются приехавшие на учёбу студенты. В августе за счёт повышенного спроса однокомнатные квартиры на рынке аренды во Владивостоке подорожали примерно на 10 процентов, а за двухкомнатные хозяева просят где-то на 5 процентов больше, чем в июле», — говорит Алиева.
Её информацию подтверждают и данные ЦИАН-Аналитика. По данным сервиса, стоимость аренды однокомнатной квартиры в августе в приморской столице выросла на 11,9 процента, а двухкомнатные квартиры подорожали на 5,5 процента.
При этом все специалисты отмечают, что в этом году сезонный подъём спроса и цен начался раньше обычного.
Что любопытно, во Владивостоке цены на аренду растут медленнее, чем в большинстве крупных городов нашей страны. В Новосибирске, к примеру, арендные ставки выросли почти на 20 процентов.
Глобальная тенденция
Большинство участников рынка отмечают, что стоимость аренды жилья во Владивостоке будет только расти. Главным фактором, который отправил цены в рост, они называют сокращение доступности ипотеки.
Ещё три года назад — летом 2021 года — на рынке недвижимости Владивостока наблюдалась, в общем-то, парадоксальная ситуация. Из-за льготных программ кредитования на покупку жилья ежемесячный платёж по ипотеке за однокомнатную квартиру в приморской столице выходил меньше, чем стоимость аренды той же самой квартиры.
Ипотеки под 1 процент, как это было в недалёком прошлом, больше нет ни у кого. Льготная дальневосточная ипотека ещё работает, оформить её могут молодые приморцы в возрасте до 36 лет, медики и педагоги, а также работники предприятий ВПК и ветераны специальной военной операции. Но купить квартиру с её использованием можно только в новостройках. Несмотря на то что продажи на первичном рынке практически стоят и большинство построенных жилых комплексов остаются нераспроданными, цены на новостройки взлетели — девелоперы хотят вернуть вложенные в стройку средства хотя бы за счёт повышения стоимости на продаваемые квартиры.
Тем же, кто не подходит под требования льготной дальневосточной ипотеки, взять кредит на покупку квартиры становится не под силу. После того как Центробанк поднял ставку рефинансирования, большинство банков увеличили и проценты по ипотечным кредитам. Теперь в большинстве из них ипотеку предлагают выше 20 процентов годовых. Позволить себе такое могут, прямо скажем, немногие. Особенно на фоне общего роста цен, зарплаты за которым не поспевают. К тому же банки ужесточили требования к потенциальным заёмщикам.
Риелтор Лиана Ибадова говорит, что из-за невозможности оформить доступную ипотеку приморцы всё чаще смотрят в сторону аренды жилья.
«Понятное дело, что повышенный спрос породил и рост цен во всех сегментах рынка. И пока не видно факторов, которые могли бы стабилизировать эту ситуацию», — говорит она.
Ещё один игрок этого рынка — он просил не называть своего имени, но рассказал, что на рынок аренды в скором времени могут выставить значительное количество квартир в новостройках.
«Первичный рынок новостроек перегрет, квартиры стоят нераспроданными, но застройщики не готовы снижать цены. Знаю, что со многими девелоперами шли переговоры, им предлагали нераспроданные квартиры перевести в категорию арендного жилья, не продавать, а сдавать такую недвижимость в аренду. Насколько я знаю, пока на такое не согласился никто. Это и понятно, для застройщиков это дополнительные траты. Ведь квартиры надо сдавать хотя бы с минимальной отделкой, а не голые стены, которые передают покупателям сейчас. Но есть подозрение, что застройщики таки к этому придут. Сдача в аренду позволит вернуть хотя бы что-то, пусть и не быстро», — говорит он.
Программа для профи
В Приморье действует собственная программа предоставления государственного арендного жилья. Рассчитывать на него могут прежде всего молодые специалисты узких и редких профессий, муниципальные и государственные служащие, сотрудники силовых ведомств.
Такую программу инициировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в 2021 году. Её главная задача — привлечь в регион рабочие руки.
Арендное жильё предназначено, прежде всего, для привлекаемых молодых специалистов, работников бюджетной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт), для муниципальных и государственных служащих, лиц, замещающих государственные должности, сотрудников силовых ведомств, сельского хозяйства и иных значимых для муниципалитета сфер.
Во Владивостоке по программе «Арендное жильё» свободных квартир уже нет. В доме на Спиридонова, 11 в её рамках выделили бюджетникам 72 такие квартиры, а на Тополёвой, 30 — 350 квартир.
Цены для Владивостока более чем привлекательные. Стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет от 12 до 18 тысяч рублей в месяц в зависимости от метража. Это как минимум вдвое ниже среднерыночных арендных ставок. Стоит отметить, что участники программы в дальнейшем смогут выкупить свои квартиры у государства по льготным ценам.
Сейчас в Приморье строят 10 арендных домов, которые обещают сдать к 2025 году. Это больше тысячи квартиры.
Но при растущей потребности в квалифицированных кадрах этого явно недостаточно. Тем более наличие дешёвого льготного жилья никак не влияет на рыночные ставки аренды.
«Таких квартир слишком мало. Чтобы вслед за ними пошли вниз цены на остальном рынке, требуется, чтобы таких квартир было в десять раз больше, чтобы те же молодые специалисты могли выбирать — взять квартиру подороже, но в более удобном районе или льготное жильё, но с отделкой похуже», — говорит Лиана Ибадова. «Пока жилья попросту не хватает. Знакомая — молодой педагог в одном из владивостокских вузов. Надеялась получить арендное жильё в доме на Тополёвой, но не прошла по конкурсу — достойных и нуждающихся много, а квартир мало», — резюмирует она.
Сколько копить на квартиру в Москве?
Специалисты сервиса «Мир квартир» выяснили, сколько лет придётся откладывать все свои доходы жителям разных регионов России на покупку однокомнатной квартиры в российской столице.
У среднего жителя Владивостока на это уйдёт 16 лет, если брать квартиру в новостройке, или 12,6 года при покупке недвижимости на вторичном рынке.
Быстрее всего на московскую квартиру могут накопить жители Чукотки. Но и там на это потребуется откладывать всю свою зарплату минимум пять лет. А жителям Чечни, Дагестана или Ингушетии копить придётся свыше 30 лет.