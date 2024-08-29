В Пермском крае за неделю средняя цена бензина выросла на 2 копейки

В России средняя цена одного литра бензина с 20 по 26 августа выросла на 14 коп. с 57,84 до 57,98 ₽. Изменение цен на бензин Росстат зафиксировал в 67 регионах РФ. Наибольший рост цен в Ямало-Ненецком АО (+1,3%) и Республике Крым (+1,1%).