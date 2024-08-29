В Пермском крае за неделю средняя цена бензина выросла на 2 копейки

Росстат опубликовал потребительские цены на нефтепродукты с 20 по 26 августа. В Пермском крае по итогам прошедшей недели рост средней цены за литр бензина замедлился и вырос всего на 2 коп. до 58,05 ₽
На автозаправках Прикамья рост в 6 коп. зафиксировали на бензин марки АИ-92 — с 53,31 до 58,37 ₽ за литр. Средняя цена на другие марки топлива не изменилась: АИ-95 — 58,03 ₽, АИ-98 — 74,74 ₽, дизель — 67,27 ₽
Пермский край по средней цене на автомобильный бензин среди регионов Приволжского и Уральского федеральных округов России уступил лидерство Свердловской области (58,12 ₽). Вплотную к пермякам приблизился Ямало-Ненецкий АО (58,02 ₽).
В ПФО средняя цена одного литра бензина составляет 56,20 ₽ За прошедшую неделю рост составил 12 коп.
В России средняя цена одного литра бензина с 20 по 26 августа выросла на 14 коп. с 57,84 до 57,98 ₽. Изменение цен на бензин Росстат зафиксировал в 67 регионах РФ. Наибольший рост цен в Ямало-Ненецком АО (+1,3%) и Республике Крым (+1,1%).