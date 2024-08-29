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В одном из микрорайонов Екатеринбурга обнаружены нелегальные зоомагазины

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 августа, УралПолитRu. В среду, 28 августа специалистами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выданы предостережения в адрес четырех зоомагазинов, реализующих в городе Екатеринбург ветеринарные препараты с нарушениями — сообщает сайт управления.

В Академическом районе Екатеринбурга инспекторы Россельхознадзора провели контрольно-надзорные мероприятия с помощью контрольной закупки. В общей сложности в жилом микрорайоне было проверено семь зоомагазинов, реализующих лекарственные препараты для ветеринарного применения. В четырех торговых точках отсутствовали лицензии на продажу ветеринарных препаратов.

«В отношении этих зоомагазинов Управлением оформлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Данная информация направлена в Прокуратуру Свердловской области для мер дальнейшего реагирования», — резюмирует Россельхознадзор.

УралПолитRu напоминает, что по законодательству Российской Федерации, торговля ветеринарными препаратами без лицензии или регистрации является нарушением ветеринарного законодательства и может привести к штрафу в размере до 500 тысяч рублей.

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