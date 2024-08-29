В одном из микрорайонов Екатеринбурга обнаружены нелегальные зоомагазины

В Академическом районе Екатеринбурга инспекторы Россельхознадзора провели контрольно-надзорные мероприятия с помощью контрольной закупки. В общей сложности в жилом микрорайоне было проверено семь зоомагазинов, реализующих лекарственные препараты для ветеринарного применения. В четырех торговых точках отсутствовали лицензии на продажу ветеринарных препаратов.
«В отношении этих зоомагазинов Управлением оформлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Данная информация направлена в Прокуратуру Свердловской области для мер дальнейшего реагирования», — резюмирует Россельхознадзор.
УралПолитRu напоминает, что по законодательству Российской Федерации, торговля ветеринарными препаратами без лицензии или регистрации является нарушением ветеринарного законодательства и может привести к штрафу в размере до 500 тысяч рублей.