Два участка улицы Самарской ремонтируют в Самаре в 2024 году

В Самаре ремонтируют сразу два участка улицы Самарской. В этом году в порядок приводят участки между улицами Затонная и Некрасовская, Полевая и Красноармейская. Участок между Некрасовской и Красноармейской отремонтировали в 2021 году, и он еще находится на гарантии.
— В ходе ремонта в текущем году работы также организованы методом больших «карт»: поквартально уже укладывают верхний слой покрытия проезжей части, по всей ее ширине, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.
Работы стараются проводить ночью, когда на улице не такое интенсивное движение. При этом улицу не перекрывают полосы, и водители могут проехать по свободным полосам. В целом предстоит отремонтировать 33,5 тысяч квадратных метров дороги, на 11,5 тысячах новый асфальт уже уложили. Кроме того, планируют отремонтировать и тротуары.