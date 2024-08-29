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Два участка улицы Самарской ремонтируют в Самаре в 2024 году

Улицу Самарскую ремонтируют методом больших карт.

Источник: администрация Самары

В Самаре ремонтируют сразу два участка улицы Самарской. В этом году в порядок приводят участки между улицами Затонная и Некрасовская, Полевая и Красноармейская. Участок между Некрасовской и Красноармейской отремонтировали в 2021 году, и он еще находится на гарантии.

— В ходе ремонта в текущем году работы также организованы методом больших «карт»: поквартально уже укладывают верхний слой покрытия проезжей части, по всей ее ширине, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

Работы стараются проводить ночью, когда на улице не такое интенсивное движение. При этом улицу не перекрывают полосы, и водители могут проехать по свободным полосам. В целом предстоит отремонтировать 33,5 тысяч квадратных метров дороги, на 11,5 тысячах новый асфальт уже уложили. Кроме того, планируют отремонтировать и тротуары.