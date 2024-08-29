Два участка улицы Самарской ремонтируют в Самаре в 2024 году

В Самаре ремонтируют сразу два участка улицы Самарской. В этом году в порядок приводят участки между улицами Затонная и Некрасовская, Полевая и Красноармейская. Участок между Некрасовской и Красноармейской отремонтировали в 2021 году, и он еще находится на гарантии.