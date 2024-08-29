Свердловский минтранс: к 2031 году все такси будут иметь установленный цвет

Напомним, в регионе на стадии обсуждений находится законопроект, согласно которому с марта 2026 года водители такси, получающие новые разрешения на работу смогут работать только на автомобилях с кузовом желтого цвета. Участники рынка выступили против нововведений.
Как объяснили «Ъ-Урал» в министерстве, решение о том, что автомобили такси будут иметь лишь один цвет пока неокончательное. «В ходе общественного обсуждения законопроекта собираются предложения от представителей таксопарков и компаний-перевозчиков по возможным вариантам цветов автомобилей такси. Благодаря этому будет выработано консолидированное решение, которое и войдет в окончательный текст законопроекта», — прокомментировали в минтрансе.
В то же время в министерстве объяснили, требование, касающееся цвета кузова, вступит в силу в 2026 году и в реестр легковых такси будут включаться только транспортные средства, имеющие соответствующий цвет кузова. Но те перевозчики, которые ранее были включены в реестр, могут продолжать работать вне зависимости от цвета автомобиля.
«Таким образом, к 1 марта 2031 года в Свердловской области все легковые такси будут иметь установленный цвет. Учитывая продолжительный переходный период, обновление парка автомобилей такси будет происходить постепенно, права добросовестных перевозчиков легковым такси ущемлены не будут», — прокомментировали в в свердловском министерстве.