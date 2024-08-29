Свердловский минтранс: к 2031 году все такси будут иметь установленный цвет

В то же время в министерстве объяснили, требование, касающееся цвета кузова, вступит в силу в 2026 году и в реестр легковых такси будут включаться только транспортные средства, имеющие соответствующий цвет кузова. Но те перевозчики, которые ранее были включены в реестр, могут продолжать работать вне зависимости от цвета автомобиля.