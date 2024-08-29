Сбербанк потребовал банкротства Уктусского молочного завода

Бергер продал завод за 20 млн рублей, но получил только 5 млн: у Медведева возникли претензии по деятельности завода в предыдущие годы. Вместо оплаты сделки Медведев потребовал 90 млн рублей — как убытки от поступления сырого молока и выпуска готовой продукции за восемь лет, с января 2015 года. Рассматривая спор, суд пришел к выводу о том, что Медведев использовал иск как предлог избежать оплаты по сделке. Требования Бергера были удовлетворены полностью, также в пользу Бергера обращен залог: здание и земельный участок в селе Никольском Сысертского района.