В Омской области в два раза сократилось производство мяса птицы

По данным Омскстата, в июле в регионе производство в пищевой промышленности сократилось на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом в Омской области за год увеличилось производство подсолнечного масла (на 67,8%), макарон (31,2%), свинины (на 17,8%), молока (на 12,2%), кондитерских изделий (на 10,5%) и творога (на 9,4%).
Как отмечают статистики, за первое полугодие этого года значительно сократился выпуск мяса и субпродуктов птицы — на 47,4%. Производство мясных полуфабрикатов сократилась на 16%, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) — на 11,8%, сыра — на 6%, хлеба и хлебобулочных изделий — на 4,8%.
С января по июль 2024 года в регионе увеличился выпуск крупы (на 23%), молока (на 22,5%), кондитерских изделий (на 17%), пива (на 15%), кулинарных мясных изделий (на 10,8%) и сметаны (на 8%).
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба подсчитала, что в Омской области сейчас работают 62 595 малых, средних и микропредприятий.