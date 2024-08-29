В Омской области в два раза сократилось производство мяса птицы

По данным Омскстата, в июле в регионе производство в пищевой промышленности сократилось на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом в Омской области за год увеличилось производство подсолнечного масла (на 67,8%), макарон (31,2%), свинины (на 17,8%), молока (на 12,2%), кондитерских изделий (на 10,5%) и творога (на 9,4%).