На Кубани с 1 октября проиндексируют зарплаты учителям

За подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наставникам выплачивают от 60 до 100 тысяч рублей. За подготовку 100-балльников и победителей всероссийских олимпиад учителям и наставникам платят по 100 тысяч рублей. Призеры и победители всероссийских конкурсов профессионального мастерства получают премии в размере от 350 до 500 тысяч рублей.