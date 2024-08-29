На Кубани с 1 октября проиндексируют зарплаты учителям

В октябре зарплаты преподавателей будут проиндексированы на 6,5%.
В Краснодарском крае имеются различные меры поддержки преподавателей. Уже третий год действует «социальная ипотека» в один миллион рублей на первоначальный взнос. Также ежегодно учителям выплачивают пять тысяч рублей к началу учебного года.
За подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наставникам выплачивают от 60 до 100 тысяч рублей. За подготовку 100-балльников и победителей всероссийских олимпиад учителям и наставникам платят по 100 тысяч рублей. Призеры и победители всероссийских конкурсов профессионального мастерства получают премии в размере от 350 до 500 тысяч рублей.