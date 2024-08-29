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На Кубани с 1 октября проиндексируют зарплаты учителям

На Кубани с 1 октября проиндексируют зарплаты учителям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В октябре зарплаты преподавателей будут проиндексированы на 6,5%.

В Краснодарском крае имеются различные меры поддержки преподавателей. Уже третий год действует «социальная ипотека» в один миллион рублей на первоначальный взнос. Также ежегодно учителям выплачивают пять тысяч рублей к началу учебного года.

За подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наставникам выплачивают от 60 до 100 тысяч рублей. За подготовку 100-балльников и победителей всероссийских олимпиад учителям и наставникам платят по 100 тысяч рублей. Призеры и победители всероссийских конкурсов профессионального мастерства получают премии в размере от 350 до 500 тысяч рублей.