Депутат Анатолий Аксаков объяснил, к чему приведет приватизация НСПК

Он также добавил, что при этом необходима конкуренция на платежном рынке. Она способствует тому, что банки не ослабляют свое внимание к потребностям клиентов и самому клиентскому пути, который становится короче и более функционально насыщенным. Монопольный характер платежных решений в среднесрочном периоде ведет к деградации функциональности и технологий клиентских решений, а также к асимметричности обратной связи от клиента, что в итоге способно привести к дисбалансу интересов продавцов и покупателей на потребительском рынке.