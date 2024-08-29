Открытие 12 новых заводов «Автотора» в Калининграде растянули до 2029 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Алексея Беспрозванных.
В планах 12 заводов, общая сумма инвестиций — порядка 70 миллиардов рублей. Сегодня открылся первый завод. Здесь инвестиции — три миллиарда рублей, 140 рабочих мест. И это старт комплексной работы по открытию полного цикла производства электромобилей. <…> Важно то, что как мы и договорились с акционерами [ «Автотора»], так это и идёт по графику. Первый завод мы договорились в августе открыть — мы в августе его и открываем, следующий — первый квартал следующего года — тоже будем открывать. И это будет такая цепочка открытий. До 2029 года 12 заводов планируется построить, — сказал Беспрозванных.
Врио губернатора уточнил, что промышленный кластер сможет покрывать потребности смежных отраслей. Например, мощности литейного производства «Автотора», открытие которого запланировано на первый квартал 2025 года, смогут обеспечить не только сам автохолдинг, но и другие предприятия региона. По его словам, это позволит снизить затраты за счёт сокращения закупок за пределами области и уменьшит расходы на логистику.
Ранее основатель «Автотора» Владимир Щербаков рассказывал, что промышленный кластер из 12 заводов в Калининграде запустят уже в мае 2024 года. При этом он допускал, что сроки могут «немножко» сдвинуться из-за изготовления, поставки и монтажа оборудования.
Отметим, что «Автотор» строит несколько новых предприятий в Калининграде в рамках специнвестконтракта. На территории кластера заработают завод электродвигателей, завод аккумуляторных батарей, завод электронных систем, литейно-механический завод, завод пластмасс, завод робототехники, завод компактных электромобилей, завод нестандартного оборудования и оснастки.