Открытие 12 новых заводов «Автотора» в Калининграде растянули до 2029 года

В планах 12 заводов, общая сумма инвестиций — порядка 70 миллиардов рублей. Сегодня открылся первый завод. Здесь инвестиции — три миллиарда рублей, 140 рабочих мест. И это старт комплексной работы по открытию полного цикла производства электромобилей. <…> Важно то, что как мы и договорились с акционерами [ «Автотора»], так это и идёт по графику. Первый завод мы договорились в августе открыть — мы в августе его и открываем, следующий — первый квартал следующего года — тоже будем открывать. И это будет такая цепочка открытий. До 2029 года 12 заводов планируется построить, — сказал Беспрозванных.