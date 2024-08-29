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Во Владивостоке изъяли 16 ящиков спирта и 75 литров алкоголя без документов

Одному из нарушителей грозит штраф до 5 миллионов рублей.

Источник: Минпромторг Приморского края

За прошлую неделю во Владивостоке из нескольких магазинов популярной розничной сети было конфисковано 16 ящиков спирта двойного назначения и 75 литров алкоголя без соответствующих документов. Вся продукция отправлена на дальнейшую экспертизу, а на продавцов может быть наложен штраф, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.

Совместная операция была проведена сотрудниками министерства промышленности и торговли Приморского края и полиции в ответ на жалобы граждан о продаже алкоголя сомнительного происхождения.

«28 августа в популярном сетевом магазине-складе с дешевыми продуктами изъяли 16 ящиков спирта двойного назначения, продукция направлена на экспертизу, нарушителю грозит штраф до 5 миллионов рублей. Двумя днями ранее по жалобе проверили магазин на Героев Хасана, там изъято 75 литров крепкого алкоголя, в отношении нарушителя возбуждено административное производство и ему грозит штраф до 50 тысяч рублей», — сообщили в министерстве.

Отметим, во Владивостоке ограничат продажу алкогольных напитков в связи с празднованием начала учебного года.

Напомним, в июле во Владивостоке был проведен антиалкогольный рейд, в ходе которого изъято 140 литров алкоголя без соответствующих документов. Мероприятие прошло на улицах Тухачевского и Русской, организаторами выступили сотрудники министерства промышленности и торговли Приморского края совместно с налоговой службой.