Во Владивостоке изъяли 16 ящиков спирта и 75 литров алкоголя без документов

За прошлую неделю во Владивостоке из нескольких магазинов популярной розничной сети было конфисковано 16 ящиков спирта двойного назначения и 75 литров алкоголя без соответствующих документов. Вся продукция отправлена на дальнейшую экспертизу, а на продавцов может быть наложен штраф, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
Совместная операция была проведена сотрудниками министерства промышленности и торговли Приморского края и полиции в ответ на жалобы граждан о продаже алкоголя сомнительного происхождения.
«28 августа в популярном сетевом магазине-складе с дешевыми продуктами изъяли 16 ящиков спирта двойного назначения, продукция направлена на экспертизу, нарушителю грозит штраф до 5 миллионов рублей. Двумя днями ранее по жалобе проверили магазин на Героев Хасана, там изъято 75 литров крепкого алкоголя, в отношении нарушителя возбуждено административное производство и ему грозит штраф до 50 тысяч рублей», — сообщили в министерстве.
Отметим, во Владивостоке ограничат продажу алкогольных напитков в связи с празднованием начала учебного года.
Напомним, в июле во Владивостоке был проведен антиалкогольный рейд, в ходе которого изъято 140 литров алкоголя без соответствующих документов. Мероприятие прошло на улицах Тухачевского и Русской, организаторами выступили сотрудники министерства промышленности и торговли Приморского края совместно с налоговой службой.