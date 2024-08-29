Во Владивостоке изъяли 16 ящиков спирта и 75 литров алкоголя без документов

«28 августа в популярном сетевом магазине-складе с дешевыми продуктами изъяли 16 ящиков спирта двойного назначения, продукция направлена на экспертизу, нарушителю грозит штраф до 5 миллионов рублей. Двумя днями ранее по жалобе проверили магазин на Героев Хасана, там изъято 75 литров крепкого алкоголя, в отношении нарушителя возбуждено административное производство и ему грозит штраф до 50 тысяч рублей», — сообщили в министерстве.