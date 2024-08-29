Мэрия Самары разрешила застроить высотками район шоколадной фабрики

В сентябре 2023 года ООО «Вираж-Спецстрой» пыталось получить разрешение на застройку этой территории. Тогда компания предлагала возвести высотное жилье с числом парковочных мест из расчета 0,16 шт. на одну квартиру. Но комиссия по подготовке проекта ПЗЗ при главе города выступила против этого, и чиновники отказали фирме в выдаче разрешения.