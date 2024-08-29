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Мэрия Самары разрешила застроить высотками район шоколадной фабрики

ООО «Вираж-Спецстрой» получило разрешение на застройку территории в Кировском районе Самары. Речь идет об участках площадью 213, 288 и 4,5 тыс. кв. м. Площадка находится в районе местной шоколадной фабрики. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

Решение принято по итогам публичных слушаний и на основе рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары. Застройщик сможет возвести жилые многоэтажные высотные здания с числом парковочных мест из расчета одна штука на три квартиры.

В сентябре 2023 года ООО «Вираж-Спецстрой» пыталось получить разрешение на застройку этой территории. Тогда компания предлагала возвести высотное жилье с числом парковочных мест из расчета 0,16 шт. на одну квартиру. Но комиссия по подготовке проекта ПЗЗ при главе города выступила против этого, и чиновники отказали фирме в выдаче разрешения.

строительство