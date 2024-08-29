В Омске продают нефтеперерабатывающий завод

В Омске через сайт Avito продают имущество законсервированного Крутогорского нефтеперерабатывающего завода. Цена объекта площадью 17 тыс. кв. метров составляет 188 млн 323 тыс. рублей. Желающим предлагается купить несколько зданий, а также склады и технологическое оборудование.
Крутогорский нефтеперерабатывающий завод являлся вторым по мощности в Омской области. Его запустили в 2008 году на площадях оборонного предприятия. А 25 января 2021 года предприятие признали банкротом из-за огромных долгов. Бывшего владельца НПЗ Валерия Федотова в своё время судили по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере.
Сейчас же имущественный комплекс неработающего предприятия продают в рамках ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». Как пояснили порталу Om1.ru в агентстве АСВ, занимающемся реализацией объекта, изначально нефтезавод выставлялся на аукцион по начальной цене 663 млн 827 тыс. рублей.
«Цена должна была повышаться, но никто не захотел приобретать имущество. После того, как предприятие не удалось реализовать на аукционе, его начали продавать на торгах в форме публичного предложения. Сейчас цена идёт вниз», — сообщила представитель агентства.
Несмотря на то, что цена имущества Крутогорского НПЗ упала в 3,5 раза по сравнению с аукционной, желающих купить производство по-прежнему нет.