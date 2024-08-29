В Омске продают нефтеперерабатывающий завод

Крутогорский нефтеперерабатывающий завод являлся вторым по мощности в Омской области. Его запустили в 2008 году на площадях оборонного предприятия. А 25 января 2021 года предприятие признали банкротом из-за огромных долгов. Бывшего владельца НПЗ Валерия Федотова в своё время судили по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере.